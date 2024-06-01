هل سيرتفع ثمن الخبز السياحي بعد رفع سعر عيش التموين ؟ مفاجأة

أثار قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جدلا كبيرا بعد رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو 2024.

وتسأل البعض عن موقف سعر الخبز السياحي بعد قرار رفع سعر الخبز المدعم 20 قرشا، وهل سيتأثر الخبز السياحي بقرار رئيس الوزراء.

هل سيرتفع ثمن الخبز السياحي ؟

من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار سعر الخبز السياحى كما هو دون زيادة، لافتا إلى أن الخبز السياحي لن يتأثر بما حدث من ترشيد الدعم على الخبز المدعم.

وكشف وزير التموين أسباب قرار ترشيد دعم الخبز المدعم، مشيرا إلى أن تكلفة دعم الخبز في الموازنة العام المقبل 125 مليار جنيه.

وأوضح «المصيلحي»، في تصريحات إعلامية، أن هناك ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار القمح وتكلفة الخبز نتيجة الدولار والدولة تتحمل 105 قروش، بما يمثل 84% من التكلفة، منوهًا إلى أن الخطر هو زيادة الاستهلاك وعدم قدرة الدولة على تنفيذ احتياجات المواطن.

وأكد أن ما تم إقراره بخصوص ترشيد الدعم للخبز المدعم سيسهم في استمرار الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن وزن الرغيف كما هو لن يتغير، وستتم مراجعة تكلفة الصناعة مع أصحاب المخابز.

حصة المواطن على البطاقة التموينية

وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن حصة المواطن على البطاقة ستبقى كما هي 5 أرغفة في اليوم، أي 150 رغيف خبز في الشهر، وبالتالي فإن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستحصل على 600 رغيف خلال الشهر كما كان من قبل.

وأوضح كمال، في تصريحات إعلامية، أن كل ما في الأمر أن المواطن سيشتري الـ5 أرغفة بجنيه والـ20 رغيفا بأربعة جنيهات، ولكن منظومة الطحن والخبز والتوزيع والمطاحن والصوامع ثابتة كما هي دون أي تغيير.

وأضاف أن النقطة التي سيوفرها المواطن في رغيف الخبز سيبقى سعرها كما هي (10 قروش)، حتى يتمكن آخر الشهر من الحصول على سلع نقاط الخبز، في حال إذا وفر في الخبز، مشيرا إلى أن الدولة لا تزال تدعم كل رغيف خبز بـ105 قروش، وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل نحو 105 مليارات جنيه سنويًا.