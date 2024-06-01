أول ظهور لنيللي كريم بعد الطلاق.. وتعليق صادم يلمح لأسباب الانفصال (شاهد)

خرجت الفنانة نيللي كريم عن صمتها في أول تعليق لها بعد انفصالها عن زوجها هشام عاشور، وذلك من خلال منشور عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أول تعليق من نيللي كريم بعد الطلاق:

وكتبت نيللي: "أحيانًا تجد نفسك بدون مأوى، وأحيانًا في منتصف اللامكان، تجد نفسك".

نيللي كريم عبر انستجرم

في الوقت نفسه، نشرت نيللي كريم صورة جديدة من أحدث ظهور لها بعد مرور ساعات قليلة على إعلان طلاقها من هشام عاشور، وذلك أثناء حضورها معرض الفنانة رانا سمير، تحت عنوان "فراشات مصر"، وذلك عبر ستوري حسابها على إنستجرام أيضًا.

نيللي كريم عبر انستجرام

أول ظهور للفنانة نيللي كريم بعد طلاقها من هشام عاشور:

بدت نيللي بإطلالة كاجوال عصرية، مكونة من بنطلون جينز وتوب فضفاض، كما ظهرت بتسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ مع نظارة شمس جذابة، مما عكس رشاقتها.

طلاق نيللي كريم وهشام عاشور:

أعلنت النجمة نيللي كريم عن طلاقها رسميًا، من زوجها الفنان ولاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، بعد زواج استمر ما يقرب من ثلاثة أعوام، الأمر الذي أثار صدمة الجمهور متسائلين عن الأسباب.

نيللي كريم وهشام عاشور

لم تكشف نيللي كريم عن أسباب طلاقها من هشام عاشور، واكتفت بقول: "كل شيء قسمة ونصيب، الانفصال تم اليوم ولكن لن نقول أسباب"، في إشارة منها إلى أن السبب خاص بهما فقط، في حين التزم طليقها الصمت ولم يعلق على خبر الانفصال.

أسباب طلاق نيللي كريم وهشام عاشور:

لمحت نيللي كريم حول أسباب طلاقها من هشام عاشور، من خلال مشاركة حكمة شهيرة عبر "ستوري" حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك قبل ساعات من إعلان انفصالها.

وكتبت نيللي كريم: "يكبر الإنسان ثلاثة اضعاف عمره حينما يحاول التأقلم مع حياة ليست مناسبة له".

نيللي كريم وهشام عاشور

في الوقت نفسه، تبين أن نيللي وهشام لازالا يحتفظان بصورهما معًا، ولم يلغيا متابعة بعضهما البعض على حساباتهما الشخصية بمنصات السوشيال ميديا.

ياسمين عز تثير الجدل حول سبب طلاق نيللي كريم وهشام عاشور:

على الجانب الآخر، أثارت الإعلامية ياسمين عز ضجة واسعة بتعليق مثير على خبر طلاق الفنانة نيللي كريم ولاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، وذلك خلال إحدى فقرات برنامجها "كلام الناس" المُذاع عبر قناة "Mbc مصر" الفضائية.

أكدت ياسمين عز إن سبب ارتفاع نسبة طلاق المشاهير ونجوم الوسط الفني أخيرًا، هو نشر حياتهم على الملأ أمام الجمهور، لافتة إلى أنه من الممكن أن يكون الحسد سر انتهاء العلاقة والانفصال نهائيًا، حيث قالت: "عاوزة أقول إن حياة الفنان أو الشخصية العامة أوعى تفكر أن حياتك خاصة، حياتك كمان عامة، والناس هتفضل تفتش وتحب تسمع أخبارك أتجوزت اتطلقت".

وأضافت: "ومالناش دعوة بقى بأسباب الطلاق مالناش علاقة مش موضوعنا وربنا يقدم لهم اللي فيه الخير، ومحدش بقى بيعمر ودي من المؤشرات الخطيرة في المجتمع".

وأردفت ياسمين: "كل واحدة تحافظ على جوزها لأن أخيرًا محدش بيعمر متفهمش عين، حسد مش عارفة، ودايمًا الشخصيات العامة والمشاهير اللي بيوروا حياتهم للناس مابيعمروش".

واختتمت حديثها قائلة: "فلازم تبقى خبيث في حياتك الشخصية، عشان تعمري مع جوزك سواء شخصية عامة أو مش عامة داري على جوزك وداري على بيتك ومتنشريش ومتعلنيش ماتبينيش انك سعيدة، اتخابثي يا مدام" عشان العواقب مش سليمة".

آخر عمل فني جمع بين نيللي كريم وهشام عاشور:

كان آخر عمل فني جمع بين نيللي كريم وهشام عاشور مسلسل "روز وليلى" الذي عُرض في بداية 2024، وسبق وتعاونا معًا في مسلسل "عملة نادرة" الذي خاضا به ماراثون دراما رمضان لعام 2023.

نيللي كريم وهشام عاشور

زواج نيللي كريم وهشام عاشور:

تزوجت نيللي كريم من هشام عاشور في أغسطس عام 2021، وأقيم حفل زفافهما داخل منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي، بحضور عدد محدود جدًا من الأصدقاء، والأقارب، ونجوم الوسط الفني، كما وكلت المنتج جمال العدل عنها في عقد القرآن.