السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

متي بشاي: مبادلة العملة بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات يقلل الاعتماد على الدولار

المهندس متي بشاي
المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين

أشاد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوقيع مصر اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي.

txt

علاء عز: منتدى أعمال مصري إيطالي 12 أكتوبر يضم أكثر من ١٥٠ مستثمر

txt

صبحي: ستظل ذكرى أكتوبر قدوة لشبابنا لتحقيق إنجازات متتالية فى شتي المجالات

وقال بشاي في تصريحات صحفية  إن الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وأكد أن مبدأ تبادل العملات المحلية بين الدول المنضمة لتجمع بريكس، يسهم في تقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما تسعى دول التجمع إلى تطبيقه منذ فترة، ومصر أيضا تسعى لتطبيق هذا المبدأ خاصة بعد الموافقة على انضمامها رسميا إلى تجمع بريكس بدءا من العام المقبل.

وقال بشاي إن انضمام مصر لـ"بريكس"، يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أن التقارب مع مجموعة "بريكس" يساعد في "الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية".

وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين أن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأميركي، سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.

وأضاف أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة

مواد متعلقة

علاء عز: منتدى أعمال مصري إيطالي 12 أكتوبر يضم أكثر من ١٥٠ مستثمر

صبحي: ستظل ذكرى أكتوبر قدوة لشبابنا لتحقيق إنجازات متتالية فى شتي المجالات

حملة مكثفة لضبط السارقين في القاهرة

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان قرية الظهير ويفتتحان ملعبًا جديدًا

وزير الرياضة: ستظل ذكرى أكتوبر قدوة لشبابنا لتحقيق إنجازات متتالية فى شتى المجالات

بوركينا فاسو تكشف حقيقة وجود مشاكل مع ساحل العاج

السيسي للمصريين: اوعوا يكون حلمكم لقمة (شاهد)
الجريدة الورقية