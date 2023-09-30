مكارثي يُطالب بوقف المساعدات لأوكرانيا لتجنب الإغلاق الحكومي

طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي "كيفن مكارثي"، مجلس الشيوخ بوقف المساعدات لأوكرانيا، لتجنب الإغلاق الحكومي في البلاد، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن"، اليوم السبت.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مكارثي أن الأموال المخصصة لأوكرانيا يجب شطبها من مشروع قانون الإنفاق المؤقت.

وقال: "أعتقد أنه إذا أضاف مجلس الشيوخ أوكرانيا وركز عليها بدلا من التركيز على الولايات المتحدة، فإن ذلك قد يسبب مشاكل حقيقية".

وفي وقت سابق، اقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إدراج 6 مليارات دولار في الميزانية المؤقتة بدلا من 24 مليارا طلبها البيت الأبيض لصرف مساعدات إضافية لكييف.

تُجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد تعلن يوم غد الموافق للأول من أكتوبر الإغلاق الحكومي، إن فشل الكونغرس في الموافقة على الميزانية.

رئيس النواب الأمريكي يدرس اتخاذ قرارات ضد القوات الأوكرانية

يعتزم رئيس مجلس النواب الأمريكي، "كيفن مكارثي"، سحب 300 مليون دولار من ميزانية الدفاع الأمريكية المُخصصة لتدريب القوات الأوكرانية، حسبما أفاد موقع "Punchbowl News"، اليوم السبت.

وذكر الموقع على منصة "إكس" مُوضحًا: "يقول مكارثي إنه سيسحب 300 مليون دولار مخصصة لتدريب الجنود الأوكرانيين من ميزانية البنتاغون".

وبحسب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، فإنه "سيجري تصويتا على هذه المسألة ويتوقع أن تحظى بدعم الأغلبية في المجلس".