مشاركة السعودية إيطاليا لعرض ثقافتها وتراثها ومعالمها السياحة بروما

شاركت السعودية ما يُقارب اكثر من عشرين جهة سعودية وإيطالية لعرض ثقافة المملكة وتراثها ومأكولاتها ومعالمها السياحية.

اختتمت الاحتفالية يوم الجمعة "القرية السعودية" في العاصمة الإيطالية روما التي نظمتها سفارة المملكة لدى إيطاليا بحضور مايقارب من 10,000 زائر خلال خمسة أيام متتالية .

وشاركت فيها الملحقية الثقافية السعودية في إيطاليا ودول الإشراف (اليونان ومالطا) مُمثلة عن وزارة التعليم احتفالاً باليوم الوطني السعودي الثالث و التسعون و مرور تسعون عاماً من العلاقات الصديقة بين المملكة و إيطاليا.

وتضمنت المشاركة ركن الخط العربي الذي شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور الإيطالي والدولي ومنشورات تعليم اللغة العربية و معرض فوتوغرافي للتعليم السعودي قديماً وحديثاً.

كما تضمن ركن الملحقية عرضاً حياً لأهم مؤشرات ومبادرات التعليم كمبادرة ادرس في السعودية و الاستثمار الأجنبي في التعليم بالمملكة بالإضافة إلى توزيع اكثر من 500 نسخة من القصص السعودية للأطفال مترجمة باللغة الإيطالية.

و على هامش الفعاليات نظمت الملحقية الثقافية مجموعة من المحاضرات والملصقات العلمية لعدد من المبتعثين في إيطاليا وحوارات شعرية متميزة تألق بها مختصي اللغة العربية والترجمة.

و قامت بألقاء كلمة سعادة الملحق الثقافي في إيطاليا الدكتورة تهاني البيز إن احتفالية "القرية السعودية" شهدت جهود تشاركية لقطاعات سعودية ممن صنعوا أهم أركان الاحتفالية،و أثروا المشهد بعملهم التنظيمي الدؤوب وبإشراف مباشر من سفارة المملكة و دعم لا محدود قدمته وزارة التعليم لمشاركة الملحقية في هذه المناسبة الهامة، مضيفة بأن نجاح الاحتفالية بهذا الزخم الكبير يعود إلى الارتكاز على الولاء والحب العميق لهذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية ومرور 93 عاماً من الأمن والأمان والعطاء ونسأل الله لقيادتنا الحكيمة وللشعب السعودي الكريم دوام الرخاء والعلو والعزة".