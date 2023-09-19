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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

زلزال بين توسكانا وإميليا رومانيا يتسبب في غلق المدارس

زلزال يتسبب في غلق
زلزال يتسبب في غلق المدارس

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن وقوع زلزال بقوة 3.0 درجة بين توسكانا وإميليا رومانيا.

واستمرت الأرض اهتزازها أثناء الليل وتم تسجيل عدة هزات التي تم رصدها في منطقة مارادي.

وقامت العديد من البلديات بغلق المدارس اليوم كإجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيقات الأمنية في الهياكل العامة والخاصة.

وأستمر السرب الزلزالي طوال الليل بين توسكانا وإميليا رومانيا، حيث ضرب فجر أمس زلزال بقوة 4.9 درجة وكان مركزه في مارادي بمقاطعة فلورنسا.  

أفاد موقع INGV أنه تم تسجيل صدمة بقوة 2.3 درجة في الساعة 3.50 صباحًا، على بعد 5 كيلومترات غرب تريدوزيو، في مقاطعة فورلي تشيزينا، في إميليا رومانيا ، وبعد ذلك بقليل في تمام الساعة 5.14 صباحًا، تم تسجيل زلزال بقوة 2.2 درجة على بعد كيلومتر واحد جنوب غرب مرادي ، وتم تسجيل أقوى هزة بقوة 3.0 درجة على الساعة 5.40 صباحا، على بعد 5 كيلومترات من مارادي وعلى عمق 8 كليو مترات.

 

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