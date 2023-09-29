عثر العلماء على تابوتا حجريا بمدينة ريمس المعروفة قديمًا باسم دوروكورتوروم ، لأمرأة جالو رومانية منذ 1900 عام ، وتتميز هذه الأيام بالاكتشافات الأثرية غير العادية التي تكشف أسرار العاصمة القديمة لبلاد الغال البلجيكية وتعد إحدى أهم مدن الإمبراطورية الرومانية.

الجدير بالذكر أن أحدث الاكتشافات الأثرية تقع في شارع سوسيلون في ريمس، حيث كشف علماء الآثار عن جزء من مقبرة رومانية واسعة النطاق ، التي تبلغ مساحتها 1200 متر مربع ، وتم اكتشاف حوالي عشرين مدفنًا في توابيت مسمرة وبعض مقابر حرق الجثث، محاطة بخنادق كبيرة استخدمها الرومان لتصريف المياه القادمة من المياه الجوفية في هذه الأراضي الرطبة، التي كانت تعتبر سابقًا غير مناسبة لأي مستوطنة.

تفاصيل التابوت الذي تم اكتشافه

وصرح العلماء بأكتشاف مفاجأة حقيقية وهي تابوت ضخم من الحجر الجيري يبلغ ارتفاعه مترا ونصف المتر وطوله 1.65 مترا وعرضه 0.80 مترا ، ربما تم صنع هذا التابوت المكون من الحجر الجيري الخشن، باستخدام كتل أعيد استخدامها بعد استخراجها من المباني السابقة ، وكان التابوت مختومًا بثمانية أرجل حديدية متصلة بالرصاص ، وبفضل استخدام آلة الرفع، تمكن علماء الآثار من فصل جزأين من التابوت، وكشفوا عن بقايا امرأة.

علما بأن هذه البقايا مجموعة جنائزية غنية تتضمن مصابيح وأواني زجاجية ربما تحتوي على زيوت عطرية ومرآة صغيرة موضوعة بالقرب من رأس المتوفى وخاتم من العنبر ومشط، وتكشف هذه القطع تفاصيل مدهشة عن حياة المرأة ووفاتها، ما يشير إلى أن دفنها يعود إلى القرن الثاني الميلادي، وسيتم تحليل عينات الرواسب المأخوذة من العظام وقاع الخزان لتحديد وجود بقايا نباتية أو منتجات متعلقة بمعالجة الجثث.

علاوة على ذلك يقوم مشروع بحثي ببناء قاعدة بيانات وراثية حول مجمعات الدفن القديمة في ريمس ، وستتم مقارنة الحمض النووي المأخوذ من أحد أسنان الهيكل العظمي بـ 80 عينة لتحديد ما إذا كانت هذه المرأة تنتمي إلى النخبة المحلية أم أنها جاءت من مناطق أبعد.

العثور على تابوتًا حجريًا مثيرًا للإعجاب بمدينة ريمس

العثور على تابوتًا حجريًا مثيرًا للإعجاب بمدينة ريمس

العثور على تابوتًا حجريًا مثيرًا للإعجاب بمدينة ريمس