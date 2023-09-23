كيسي يوجة رسالة مؤثرة لجماهير أهلي جدة بعد الخسارة النصر

وجه الإيفواري فرانك كيسي لاعب فريق الأهلي السعودي رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي بعد الخسارة أمام النصر مساء أمس الجمعة في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأول بارك ضمن منافسات الأسبوع السابع في دوري روشن السعودي.

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كتب فرانك كيسي رسالة عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في تغريدة جاءت كالتالي :" ونعدكم بالقتال في المباريات القادمة ، شكرا لدعمكم يا جماهير الاهلي.

وكان اللقاء درامي الذي أقيم مساء أمس الجمعة وحقق النصر فيه فوزًا بشق الأنفس برباعية مقابل ثلاث أهداف في الجولة السابعة بدوري روشن السعودي.

وسجل أهداف النصر السعودي جاء كالتالي رونالدو الهدف الاول فيما سجل تاليسكا الهدف الثاني والثالث فيما سجل رونالدو الهدف الرابع فيما أهلي جدة رياض محرز و فرانك كيسي و سعد العبيد .

تعادل النصر و أهلي جدة في النقاط بي 15 نقطة حيث يحتل النصر السعودي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يحتل أهلي جدة المركز السادس بدوري روشن .