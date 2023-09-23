موعد مباراة أهلي جدة القادمة بعد خسارة الكلاسيكو

يبدأ فريق أهلي جدة منافسات بطولة كأس الملك السعودي بمواجهة العين، يوم الثلاثاء المقبل في إطار دور 32 من المسابقة.

ويبحث أهلي جدة عن انطلاقة جيدة في كأس الملك على غرار الدوري السعودي للمحترفين، في ظل رغبته في المنافسة على كافة الألقاب في الموسم الحالي لتعويض جماهيره بعد غياب عام كامل عن الأضواء.

وتبدأ مباراة العين والأهلي على ملعب الملك سعود بالباحة، عند دقات السادسة بتوقيت الرياض، ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس الملك السعودي.

وخسر أهلي جدة من النصر في الكلاسيكو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة السابعة من الدوري السعودي.

يحتل النصر المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، فيما يأتي أهلي جدة بالمركز الخامس برصيد 15 نقطة.

