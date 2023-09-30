ارتفاع أسعار زيت الطعام للمستهلك اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار زيت الطعام.. واصلت أسعار زيت الطعام ارتفاعها خلال بداية تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية والتي استمرت فترة كبيرة على هذه الاسعار المرتفعة، وسجل زيت سلايت 750 مل 50 جنيها، بينما سجل زيت عافية ذرة 700 مل 62 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار وزيت الطعام خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية للوقوف على أهم المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية لاسيما اسعار زيت الطعام والذي سجل ارقاما قياسية في وقت قليل جدًا، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الزيت اليوم السبت في الاسواق المحلية

زيت الطعام

زيت عافية ذرة حجم 700 مل 62 جنيها.

زيت كريستال حجم 1 لتر ذرة 70 جنيها.

زيت عباد حجم 2.25 لتر 125 جنيها.

زيت سلايت حجم 750 مل 50 جنيها.

زيت حلوة حجم 700 مل 42 جنيها.

زيت قلية خليط حجم 1 لتر 62 جنيها.

زيت عباد حجم 1.6 لتر 82 جنيها.