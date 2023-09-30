ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 27

اختتم مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 27، فاعلياته التي إستمرت لمدة 3 أيام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، وسط حضور مشرف من المشاركين والمهتمين برياضة الخيول العربية الأصيلة، وأهالي المحافظة.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة أولت إهتماماً كبيراً بمهرجان الشرقيه للخيول، وحرصت هذا العام أن يكون المهرجان الأكثر تطوراً وتميزاً، من أجل تعزيز مكانته ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية، وحتى يخلد اسمه كملتقى سنوي عالمي يجمع عشاق الفروسية والخيل العربية.

وسلم الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، الجوائز للفائزين في مسابقة أدب الخيل غير المسجلة والمسجلة، بمشاركة 73 حصان عربي أصيل من مختلف محافظات الجمهورية.

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمشاركين فى مسابقة الأدب للخيل غير المسجلة مبتدأ، حيث فاز الحصان ريان ابو باشا بالمركز الأول، والحصان رشاش هتلر بالمركز الثاني، والحصان فرفشة بالمركز الثالث، والحصان دنانير راشد بالمركز الرابع، والحصان أم شيماء بالمركز الخامس.

وجاءت نتيجة مسابقة الأدب للخيل المسجلة مبتدأ بفوز الحصان مفيش منها بالمركز الأول، والحصان مستر بوتشي بالمركز الثاني، والحصان طوفان بالمركز الثالث، والحصان تربو بالمركز الرابع، والحصان سابح البطران في المركز الخامس.

وجاءت نتيجة مسابقة الأدب للخيل بطل الأبطال مسجل بفوز الحصان مالك أبو علام بالمركز الأول، والحصان زاخر بالمركز الثاني، والحصان الشيخ بدوي بالمركز الثالث، والحصان عدنان أبو عيدة بالمركز الرابع، وجاء الحصان مرزوق أبو غنيم في المركز الخامس.

وجاءت نتيجة مسابقة الأدب للخيل بطل الأبطال غير المسجل بفوز الحصان مفيش فايدة بالمركز الأول، والحصان عطر الدبوس بالمركز الثاني، والحصان عداد الدبوس بالمركز الثالث، والحصان جون سينا بالمركز الرابع، وجاء الحصان كوين أبو بريش في المركز الخامس.

شهدت فعاليات تسليم جوائز بطوله أدب الخيل تكريم أعضاء لجنه الحكام بمنحهم دروعا تذكارية، تحمل شعار المحافظة تقديرا لادائهم المتميز ليقوموا بدورهم بإهداء محافظ الشرقية درعا تذكاريا تسلمه نائب المحافظ.