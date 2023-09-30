هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون اليوم

يستعد فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب مولينيو.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر، اكانجي، دياز، جفاراديول.

خط الوسط: رودريجو، فودين، سيلفا.

خط الهجوم: ألفاريز، دوكو، هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويتربع فريق مانشستر سيتي علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بعد الفوز في أول 6 لقاءات بالبطولة، حيث يعد مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

بينما يقع فريق ولفرهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط ويستهدف وولفرهامبتون تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيب جوارديولا، تبعده خطوة عن منطقة الهبوط.

يثذكر أن فريقي مانشستر سيتي وولفرهامبتون تواجها من قبل في 106 مباراة فاز وولفرهامبتون في 40 فوز وتفوق سيتي في 44 وتعادل الفريقان في 22 مباراة ، وحقق سيتي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقان بخمسة اهداف مقابل هدف وحيد في الدوري الموسم الماضي