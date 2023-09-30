السبت 30 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب الطائرة يخسر أمام امريكا في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة للأولمبياد

بوابة الوفد الإلكترونية

منتخب الطائرة يخسر أمام امريكا في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة للأولمبياد 

خسر منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة، أمام نظيره منتخب أمريكا في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وانتهت مباراة مصر وأمريكا منذ قليل بفوز منتخب أمريكا بنتيجة 3 - 0 .

ويواجه منتخب مصر  غدا الأحد نظيره منتخب اليابان في تمام الساعة الواحدة و 25 دقيقة بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالتصفيات.

وأوقعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة ضمن المجموعة الثانية والتي تضم إلى جانب الفراعنة منتخبات: اليابان وأمريكا و سلوفينيا و صربيا و تركيا و تونس و فنلندا. 

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