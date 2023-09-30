وفاة 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حادث تصادم ببنها

شهد طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، جرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وكذلك نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، ومستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، اخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.



على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميني باص بطريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، وجرى الدفع بـ 11 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وكذلك نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، ومستشفى بنها التعليمي.

وتبين أن أسماء المتوفين "أسماء إبراهيم عامر، 22 سنة، وهانم غنيمي عطية، 43 سنة، وهاجر حسنين محمد، 18 سنة".



أما المصابين فهم: "هدير محمد عاطف، 27 سنة، ورضوى محمد عاطف 18 سنة، وفاطمة أحمد محمد 20 سنة، وإنشراح فتحي محمد 29 سنة، وسمر رجب شحاته 27 سنة، ولبنى السيد حسن 18 سنة، ووفاء عبد الله عبد الوهاب 36 سنة، ونجف حواش السيد 20 سنة، ووليد عبده السيد 46 سنة، سائق السيارة النقل، وقوت الباشا إسماعيل إبراهيم 30 سنة، وإيمان محمد سيد 20 سنة، ورحاب محمد عبد الفتاح 32 سنة، وياسمين مصطفى علي 25 سنة، وهاني أحمد عبد الدايم 43 سنة، سائق الأتوبيس، وسهيلة هاشم منير 19 سنة، وإيمان أيمن مهدي 21 سنة، وولاء عبد الله عبد الوهاب 36 سنة، وسهام حسني 45 سنة، ورضا منصور عبد الرحمن 38 سنة، وأماني محمد سمير 20 سنة، وسامية جمال عبد الله 23 سنة، وناهد صلاح عزت 30 سنة، وكريمة محمد السيد 22 سنة، وأيه عبد المجيد محمد 29 سنة، وفهيمة عاطف فهمى 33 سنة".