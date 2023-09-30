السبت 30 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك وأرتا سولار في مواجهة صراع البقاء بالكونفدرالية ..الليلة

الزمالك
الزمالك

يحتضن إستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت المواجهة المرتقبة والتي ستجمع بين الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إطار إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

إقرأ أيضًا..

txt

موعد مواجهة الزمالك وأرتا سولار في إياب الكونفيدرالية

txt

الزمالك يشكر لاعبي الطائرة والسلة بعد الموافقة علي تخفيض عقودهم

ويدخل الفريق الكروي بنادي الزمالك  لقاء اليوم وهو يبحث عن تحقيق الفوز على أرتا سولار بثلاثة أهداف دون رد، وذلك بعد هزيمته في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينطلق لقاء الزمالك وأرتا سولار بإياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وذلك في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

قائمة الزمالك لمباراة أرتا سولار الجيبوتي 

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما.

في خط الهجوم: إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

 ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

ومن المقرر أن يرتدي الزمالك زيه الأساسي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" ، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر الفاتح.

وفي نفس الوقت يرتدي فريق أرتا سولار زيه البديل باللون الأزرق، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق الجيبوتي زيه باللون الأصفر الكامل.

 

مواد متعلقة

مدرب الزمالك السابق: بيراميدز كان بإمكانه مضاعفة نتيجة الجيش الرواندي

تكريم أحمد مرعي مدرب سلة الزمالك من رئيس الاتحاد القطري

هاني العتال يعقد ندوة انتخابية مع أعضاء نادي الزمالك

توثيق عقود جميع لاعبي الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك

أوسوريو يُعلن قائمة الزمالك لمباراة أرتا سولار الجيبوتي

الزمالك بزيه الرسمي أمام أرتا سولار بكأس الكونفدرالية غدًا

شريف إسلام: أزمة التمويل أبرز الأزمات التي تواجه الزمالك

شيرين الفقي: هدفي إصلاح المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك

الجريدة الورقية