الزمالك وأرتا سولار في مواجهة صراع البقاء بالكونفدرالية ..الليلة

يحتضن إستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت المواجهة المرتقبة والتي ستجمع بين الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إطار إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

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ويدخل الفريق الكروي بنادي الزمالك لقاء اليوم وهو يبحث عن تحقيق الفوز على أرتا سولار بثلاثة أهداف دون رد، وذلك بعد هزيمته في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينطلق لقاء الزمالك وأرتا سولار بإياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وذلك في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

قائمة الزمالك لمباراة أرتا سولار الجيبوتي

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما.

في خط الهجوم: إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

ومن المقرر أن يرتدي الزمالك زيه الأساسي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" ، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر الفاتح.

وفي نفس الوقت يرتدي فريق أرتا سولار زيه البديل باللون الأزرق، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق الجيبوتي زيه باللون الأصفر الكامل.