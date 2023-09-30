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السبت 30 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مواجهة الزمالك وأرتا سولار في إياب الكونفيدرالية

الزمالك وأرتا سولار
الزمالك وأرتا سولار

يترقب عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة أرتا سولار، ضمن منافسات إياب دور ال 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.
 

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وكان الزمالك قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام الفريق التنزاني في مواجهة الذهاب بهدفين نظيفين.
ويبحث المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، عن تحقيق الفوز بفارق أهداف كبير، وذلك لتأمين صعود القلعة البيضاء لدور الستة عشر من المسابقة.
ويواجه أوسوريو انتقادات عنيفة بسبب تردي مستويات ونتائج الفريق خلال الفترة الماشية، بعدما تعادل في الجولة الثانية من الدوري العام المصري أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق، كما تعادل أيضًا أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق، في المباراة التي شهدت تقدم السماوي في النتيجة وبعد ذلك نجح الفارس الأبيض في إدراك التعادل قبل أن يضاعف النتيجة، لكن بيراميدز رفض الخروج خاسرً، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار 
تنطلق مباراة الزمالك وأرتا سولار  في السابعة من مساء اليوم، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة 
تُنقل مباراة الزمالك أمام أرتا سولار عبر قناة "أون تايم سبورت"، والتي حصلت على حقوق إذاعة المباراة.

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