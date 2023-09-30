تفاصيل علاج بطل العالم في كمال الأجسام بعد توجيهات الرئيس السيسي (شاهد)

أشاد الكاتب الصحفي رشدي الدقن، بقرار الرئيس السيسي بعلاج بطل مصر في كمال الأجسام اللاعب أشرف فولة، ونقل إلى المجمع الطبي العسكري بالقوات المسلحة.

وقال "الدقن" خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” إن اللاعب أشرف فولة يعاني من فشل كلوي وكان يحتاج إلى تدخل علاجي سريع لإزالة الكليتين نظراً لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

دعم من الرئيس السيسي والقيادة السياسية

وتابع أن هناك دعم وتوجيه مستمر من الرئيس السيسي والقيادة السياسية، لعلاج أبطالها في كافة الألعاب، موضحًا أن المنظومة الطبية العسكرية داعمة للمنظومة الطبية المدنية.

الرعاية الصحية

وأوضح أن استجابة الرئيس السيسي لحالة البطل 'أشرف فولة" في إطار دعم الرئيس لتوفير الرعاية للأبطال والموهوبين الرياضيين وتوفير الدعم الكامل لهم.