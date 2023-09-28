العام الدراسى الجديد| تطبيق درجات أعمال السنة على طلاب المدارس

أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار تطبيق درجات أعمال السنة على طلاب المدارس خلال العام الدراسى الجديد 2023-2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل استعدادات العام الدراسى الجديد 2023-2024.

وذكر وزير التربية والتعليم أن تطبيق درجات أعمال السنة يستهدف تحقيق الانضباط المدرسي وانتظام الدراسة منذ أول أيام العام الدراسى الجديد وعودة الطلاب إلى المدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تقييم الطلاب في العام الدراسى الجديد سيجرى من خلال ثلاثة امتحانات فى الفصل الدراسى الواحد على مستوى المدرسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الطالب سيؤدي امتحانات شهرية في كل فصل دراسي خلال العام الدراسى الجديد ويحصل على درجات أعلى امتحان تضاف إلى أعمال السنة وامتحانات نهاية الفصل الدراسى.

تطبيق المشروعات البحثية خلال العام الدراسى الجديد

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تطبيق المشروعات البحثية على طلاب المدارس خلال العام الدراسى الجديد على أن يشارك في المشروع من ثلاثة إلى خمسة طلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم بتخصيص درجات للسلوك والمواظبة للطلاب خلال العام الدراسى الجديد حتى يتم تحقيق الانضباط المدرسى.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة سترفع شعار التربية الإيجابية مع بدء العام الدراسي الجديد بالإضافة إلى تنمية الولاء والانتماء للوطن، وسيتم تدريب الإخصائيين على برامج التربية الإيجابية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم توفير مواد تعليمية وتربوية على موقع الوزارة يستطيع الطالب أن يحصل عليها بسهولة خلال العام الدراسى الجديد.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن تلك المواد التعليمية ستغني الطلاب عن أى مصادر أخرى وبها كل الشرح الوفير وتدريبات وامتحانات قصيرة يجاوبها الطالب فضلا عن بنوك الأسئلة لطلاب الثانوية العامة والصفين الأول والثانى الثانوى.

ولفت وزير التربية والتعليم أن المواد التعليمية المتاحة على موقع الوزارة خلال العام الدراسى الجديد للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى.

ووجه وزير التربية والتعليم بتخصيص أول أيام العام الدراسى الجديد لتسكين طلاب الصفوف الأولى من كل مرحلة دراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية؛ منعا لازدحام الطلاب.