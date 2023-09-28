وزير التعليم يعلن آلية امتحانات الثانوية العامة 2024

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن آلية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون مثل العام الماضى حتى يستعد الطلاب.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات الكفيلة لتحقيق العدالة خاصة ما يتعلق بالتحويلات بين المدارس كما أن الأسئلة ستكون مثل العام الماضى.

تطوير الثانوية العامة

ونوه وزير التربية والتعليم بأن تطوير الثانوية العامة سيكون من خلال حوار وطني مجتمعي ومؤتمر قومى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ولن نفاجئ الطلاب بأى جديد.

وقال وزير التربية والتعليم إن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج لابد من أن يكون فيه ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى وليس الحفظ والتلقين، بل مناهج تساعد على بناء الشخصية وسيتم إعادة النظر فيها.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم إعادة النظر في ملف التقييم فى الثانوية العامة من خلال المتخصصين وأيضًا آليات القبول بالجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، كما سيتم النظر فى ما يسمى بالإسراع فى التعليم، وأيضًا التعلم لابد من أن يكون وفق محاولات وليس امتحان موحد، ومن ثم سيكون هناك تقييم من خلال عدة محاولات والنظم الدولية موجود فيها نظم تعدد المحاولات.

وهنأ وزير التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، كما هنأ الطلاب وأسرة التربية والتعليم بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بملف تطوير التعليم لأنه مستقبل الدولة، مشيرًا إلى وجود 25 مليون طالب ولابد من الاستثمار فيهم.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة انتظام الدراسة في جميع المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن يخصص اليوم الأول من الدراسة لطلاب الصفوف الأولى من كل مرحلة.

وينطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر 2023 في جميع المدارس الرسمية والتجريبية والخاصة بجميع أنحاء الجمهورية.

