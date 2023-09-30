توتنهام وليفربول.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع توتنهام بنظيره ليفربول، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويرغب الجهاز الفتي لتوتنهام ولاعبوه في تحقيق نتيجة إيجابية خلال موقعة الريدز للاستمرار في المنافسة خلال الفترة المقبلة.

بينما يبحث ليفربول عن تحقيق الانتصار خلال مواجهة السبيرز، من أجل مطاردة مانشستر سيتي على صدارة المسابقة خلال الموسم الحالي، بعدما ابتعد عن المنافسة على اللقب خلال الموسمين الماضيين.

موعد مباراة توتنهام وليفربول

تنطلق موقعة توتنهام أمام ليفربول في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب توتنهام هوتسبير معقل السبيرز.



القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة السبيرز أمام الريدز عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة بشكل حصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الرابع ب 14 نقطة.