الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يوجه بعدد من الإجراءات للخدمات الصحية للعاملين بالوزارة

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هانى سويلم

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ورئيس مجلس إدارة نظام الخدمات الطبية بالوزارة بخصوص أعمال تطوير نظام الخدمات الطبية المقدم للعاملين بالوزارة وأسرهم.

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، بما ينعكس إيجابيًا على منظومة العمل.

وأضاف أنه تم زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية للعاملين بالوزارة بواقع ٥٠ % من قيمة العملية وبحد أقصى يتراوح بين ١٥٠٠ جنيه إلى ٥٠ ألف جنيه طبقًا لطبيعة العملية (صغرى – متوسطة – كبرى – ذات مهارة)، كما تم إستحداث صرف مساهمة مالية للحالات المرضية الحرجة والاستثنائية لمساعدتها على مصاريف العلاج المرتفعة كعلاج مرضى السرطان.

كما تم رفع المساهمة المالية السنوية المقدمة للعاملين إلى ٥٠٠٠ جنيه و١٣ ألف جنيه للحالات المزمنة، ورفع الحد الاقصى المقدم الذين تجاوزوا السن القانونية لترك الخدمة لتصبح ٥٠٠٠ جنيه.

كما تم الموافقة على ضم أسر العاملين المتعاقدين بالهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل أسوة بالأعضاء المشتركين بنظام الرعاية الصحية، كما تم مؤخرًا الموافقة على صرف إعانات مالية لعدد (٢١) حالة وفاة على أن يصرف لكل حالة ١٥ ألف جنيه.

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو مقترح اللائحة المالية لنظام الخدمات الطبية بالشكل الذى يسمح بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم.

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