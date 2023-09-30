حيلة شيطانية لسائق ميكروباص للهروب من الرادار والمخالفات المرورية

لجأ سائق ميكروباص لحيلة شيطانية لكي يهرب من المخالفات المرورية،وقام بطمس لوحات سيارة ميكروباص قيادته وإخفاء ارقامها ، القي القبض عليه واعترف بإرتكاب الواقعة خشية رصده من كاميرات الرادار والتهرب من المخالفات المرورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة كشفها منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية، بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة وتبين أنه ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة )، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص" وتبين وجود طمس بلوحاتها الخلفية والأمامية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خشية رصده من كاميرات الرادار والتهرب من المخالفات المرورية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.