رئيس جامعة الأقصر يشارك بالمؤتمر السنوي الرابع للقدم السكري

شارك الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للقدم السكري والتغذية، التي تنظمه جمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء، بإشراف الأستاذة الدكتورة لبنى التوني رئيس الجمعية، والأستاذة الدكتورة ولاء أنور خليفة رئيس المؤتمر، والدكتور صلاح عرجون، أستاذ الغدد الصماء.

وأكد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، على حرص دعم إدارة الجامعة للمؤتمرات العلمية خصوصاً التي تنظمها جمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء، التي تتناول أكثر الأمراض انتشاراً، وأكثرها تأثيراً على الصحة والاستقرار الأسري لعدد كبير من المصابين بها، وتزيد وعي المتخصصين بأحدث المستجدات العالمية في تشخيصها وعلاجها بما ينعكس إيجابياً على المرضى.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بحسن تنظيم المؤتمر، والتعاون بين الجميع ليخرج المؤتمر بهذه الصورة اللائقة، مؤكداً أن الطب الحديث يعتمد على الطب التكاملي، وفرق العمل المتكاملة.