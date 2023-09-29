راوغ اللاعبين وأخذ الكورة من الحارس.. مشهد طريف من كلب (فيديو)

مشهد طريف، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك بشأن اقتحام كلب إلى أرض الملعب في الدوري المكسيكي.

كلب أمسك الكورة بفمه

وكانت هذه اللقطة الطريفة من قبل الكلب وسط دهشة الحضور، حيث إن كلب أمسك الكورة بفمه وتوقفت المباراة بسببه.

وانتشر مقطع الفيديو الطريف للكلب الذي أمسك الكرة بفمه، على منصة "إكس" بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة.

وظهر الكلب داخل الملعب في مباراة جمعت دورادوس دي سينولا مع مضيفه ألبيريج دي أواكساكا في الجولة 11 من الدوري المحلي، وأخذ الكلب الكرة وركض بها وسط متابعة اللاعبين وملاحقة رجال الأمن دون القدرة على الإيقاع به لعدة دقائق، قبل أن يتمكن أحد اللاعبين من إمساكه.

🥰 EL MEJOR JUGADOR DE LA LIGA DE EXPANSIÓN 🥰



🐶 Nadie se la pudo quitar... ¡Un verdadero CRACK!



❤ Se ganó el corazón de TODOS#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/pZodin4BsW — Futbol Picante (@futpicante) September 28, 2023

وانتشر المقطع على العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تخلله أصوات الجمهور يهتفون لطرافة الحادثة.