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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

راوغ اللاعبين وأخذ الكورة من الحارس.. مشهد طريف من كلب (فيديو)

كلب
كلب

مشهد طريف، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك بشأن اقتحام كلب إلى أرض الملعب في الدوري المكسيكي.

كلب أمسك الكورة بفمه

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كلب يقتحم ملعب في مباراة (شاهد)

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كلب يقتحم ملعبًا ويخطف كرة قدم في الدوري المكسيكي

وكانت هذه اللقطة الطريفة من قبل الكلب وسط دهشة الحضور، حيث إن كلب أمسك الكورة بفمه وتوقفت المباراة بسببه.

 

وانتشر مقطع الفيديو الطريف للكلب الذي أمسك الكرة بفمه، على منصة "إكس" بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة.

 

وظهر الكلب داخل الملعب في مباراة جمعت دورادوس دي سينولا مع مضيفه ألبيريج دي أواكساكا في الجولة 11 من الدوري المحلي، وأخذ الكلب الكرة وركض بها وسط متابعة اللاعبين وملاحقة رجال الأمن دون القدرة على الإيقاع به لعدة دقائق، قبل أن يتمكن أحد اللاعبين من إمساكه.

وانتشر المقطع على العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تخلله أصوات الجمهور يهتفون لطرافة الحادثة.

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