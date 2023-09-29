وزير الشباب يهنئ المنتخب المصري للسباحة بالزعانف لفوزه بالمركز الأول في بطولة العالم بصربيا

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلي بعثة المنتخب المصري للسباحة بالزعانف، بعد تصدر جدول ترتيب وميداليات بطولة العالم للمياه المفتوحة للناشئين والكبار المُقامة بلغراد بصربيا.



وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبي ولاعبات منتخب مصر للسباحة في ثاني أيام البطولة، مؤكداً أن هذه النتائج استمرارًا للنتائج الطيبة التي تحققها الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة فى ظل ما تشهده الرياضة المصرية من تقدم وتطور، ودعم كبير من القيادة السياسية.



وبهذا يتصدر الفراعنة جدول ترتيب البطولة في إنجاز جديد للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي، وذلك ب 30 ميدالية بواقع 12 ذهبية و 9 فضيات و 9 برونزيات.



وأصحاب اللقب العالمي والميداليات الذهبية هم: ملك شريف سعيد، ميداليتين، (سيدات 1 كم مونو، و 150 متر مونو)، ندى مجدي ابو مسلم (سيدات 5 كم مونو)، مروان أحمد العمراوي (رجال 1 كم مزدوجة)، غادة محمد وردة (ناشئات 150 متر مونو)، حسن محمد عادل (ناشئين 1 كم مونو)، مهاب ايهاب حلمي، ميداليتين (ناشئين 5 كم مونو، و 150 متر مونو)، محمد طاهر علام 3 ميداليات (ناشئين 1 كم مزدوجة، و3 كم مزدوجة، و 150 متر مزدوجة)، 4*1 كم مونو تتابع مختلط كبار بالفريق المكون من: مروان أحمد العمراوي، أدهم أحمد محمد فؤاد، ونبيلة حسن اسماعيل، وملك شريف سعيد.



وفاز بالميداليات الفضية كل من: جميلة علي صابر (سيدات 1 كم مونو)، مروان العمراوي (رجال 3 كم مزدوجة)، جودي رضا محمد (ناشئات 1 كم مونو)، غادة محمد وردة (ناشئات 5 كم مونو)، أحمد عمرو ماضي ميداليتين (ناشئين 1 كم مونو، و 5 كم مونو)، عمر طاهر علام 3 ميداليات (1 كم مزدوجة، و 3 كم مزدوجة، و 150 متر مزدوجة).



فيما حقق الميداليات البرونزية: جميلة علي صابر (سيدات 150 متر مونو)، ندى مجدي أبو مسلم (سيدات 1 كم مونو)، نبيلة حسن إسماعيل (سيدات 1 كم مونو)، جودي رضا محمد ميداليتين (ناشئات 5 كم مونو، و 150 متر مونو)، غادة محمد ورده (ناشئات 1 كم مونو)، حسن محمد عادل (ناشئين 5 كم مونو)، مهاب إيهاب حلمي (ناشئين 1 كم مونو)، 4*1 كم مونو تتابع مختلط ناشئين بالفريق المكون من: محمد طاهر علام، ومهاب إيهاب حلمي، و غادة محمد وردة، و نبيلة حسن إسماعيل.



من جانبه، أعرب كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ عن سعادته بالنتيجة التي حققها الفراعنة مؤكدًا أن هذا الانجاز لم يتحقق من قبل ويضاف لانجازات الرياضة المصرية التي تشهد تطور كبير مع اهتمام القيادة السياسية ودعم الدولة المصرية لها، موجًها الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه الدائم لبعثة المنتخب خلال مشاركتها ببطولة العالم.



وأقيمت البطولة بمشاركة 15 دولة في النسخة ال 19 من بطولة العالم للناشئين فيما يشارك في النسخة ال 21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة، وخاضت مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 18 سباحًا بواقع 8 سيدات و10 رجال، والسباحات.