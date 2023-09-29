زمالك 2009 يهزم البنك الأهلي في دوري الجمهورية

نجح فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009، في تحقيق الفوز على نظيره البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الجمهورية.

جاءت أهداف الزمالك عن طريق كل من؛ أحمد إبراهيم وعمر رضا الديب .

واستطاع لاعبو الزمالك تقديم أداءًا فنيا متميزا خلال المباراة، وصنعوا فرص عديدة استطاعوا خلالها تسجيل هدفين بالشوط الأول، كما أهدر الفريق أكثر من فرصة في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة حضور جمال حمزة المدير الفني لقطاع الناشئين وحازم إمام نائب المدير الفني وأحمد السيسي مدير إداري القطاعات لدعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

ويقود فريق 2009 كل من؛ إسلام عادل المأمور مديرا فنيا، إسماعيل نوح آدم و حسن لطفي مدربين مساعدين، وليد عبد الكريم مدربا لحراس المرمى، أشرف محمود للإصابات و التأهيل، أحمد محارب إداريا، يوسف سيد عاملا للمهمات.