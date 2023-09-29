التسامح ونبذ العنف.. ندوة توعوية بمركز شباب البطاخ بسوهاج

نفذ مركز شباب البطاخ التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري ندوة توعوية وتعريفية عن التسامح ونبذ العنف وذلك بمقر مركز الشباب وذلك ضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر سبتمبر 2023 [طلائع] وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

وتهدف الندوة إلى استعادة القيم الأخلاقية المفقودة في مجتمعنا حيث تناولت الندوة أهمية غرس القيم الإجتماعية والأخلاق الدينية والعادات والتقاليد التي تناسب المجتمع حيث أوضح المحاضر أن القيم الأخلاقية ومنها التسامح ونبذ العنف واحترام الآخرين الذي يعني إحترام الفرد لذاته حتى تنبع منه صفات حميدة وأخلاق عالية تجعل منه فرد صالح يحترم الآخرين ويقدر وجودهم في المجتمع.



كما تطرق المحاضر إلى أن القرآن الكريم قد حثنا على إحترام الآخرين وعدم السخرية منهم حيث أن السخرية والتنمر تؤدي إلى زيادة العنف في المجتمع وكذلك تؤدي إلى تفكك العلاقات الاجتماعية وهو أمر غير مقبول في العادات والتقاليد المصرية السليمة .

وعرب الدكتورمحمد فريد شوقي عن مدى إمتنانه وسعادته البالغة للدور المحوري والأساسي لمراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج لأنها أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المجتمع المدني متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة ولليوم الثاني على التوالي المعسكر الأول لسفراء مشواري بمقر مركز شباب بني وشاح بالمراغة وشارك في في اليوم الثاني من المعسكر الأول لسفراء مشواري 125 مشاركا ومشاركة.

ويهدف التدريب الي رفع مهارات النشء وتدريبهم علي العمل ضمن فريق عمل واحد و ضبط الوقت وكيفيه كتابه سيرة ذاتية ضمن برنامج تنميه المهارات التابع لبرنامج مشواري .

وأشار الدكتور محمد فريد شوقي إلى ضرورة عمل قاعدة بمراكز الشباب بالمحافظة تهتم بمهارات النشء وتنمية مهاراتهم لتقديمه لسوق العمل علي المدي البعيد .

وأشاد يسري كفافي وكيل المديرية للشباب بالدور الذي تقدمه ادارة التدريب والمشروعات بالإدارة العامة للشباب في تقديم البرامج الهامة التي يهتم بها الشباب في الفترة الحالية متمثلة في برنامج مشواري .

وقال مصطفى زكريا مدير إدارة التدريب والمشروعات أن الذي يقوم بالتدريب للشباب هم من سفراء مشواري التابعين لمديرية الشباب والرياضة وعلى رأس كل مجموعة مدرب من مدربين مشواري بمحافظة سوهاج.