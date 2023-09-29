في اليوم العالمي.. طبيب يكشف عن نصائح مهمة للحفاظ على القلب

نشر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عدد من النصائح للحفاظ على قلب الإنسان بشكل سليم وصحي، مشددًا على أنه ولابد من عدم الإكثار في تناول الأكل، ولابد من التحرك بشكل كبير طوال اليوم، والابتعاد عن التدخين والمدخنين، الابتعاد عن المخدرات.

عدد من النصائح للحفاظ على القلب بشكل سليم

وكتب جمال شعبان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عدد من النصائح للحفاظ على القلب بشكل سليم وصحي:

أكل قليل

حركة كثيرة

ابتعد عن التدخين لا تدخن ولا تجالس مدخنا

ابتعد عن المخدرات

حافظ على الضغط والسكر والكوليسترول في الدم

حافظ علي سلامتك النفسية وتكيف مع التوتر وضغوطات الحياة

وأوضح جمال شعبان، أن المعدة هي بيت الداء، مشددًا على أننا نأكل لنعيش لا نعيش لنأكل، مؤكدًا أنه ولابد من الاعتدال وعدم الإسراف هو الأصل في كل شيء، مضيفًا: “عليك بالإفطار كل ما تشاء به واجعله وجبتك الأساسية أما العشاء فينبغي أن يكون خفيفا جدا ولا تنم بعد وجبتك مباشرة انتظر ساعتين حتى لا تضر قلبك أو مخك”.