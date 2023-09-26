تعزز صحة القلب| طريقة عمل البندقية للاحتفال بالمولد النبوي

البندقية من الحلويات التي يعشقها الجميع ويتناولونها في ذكرى المولد النبوي الشريف، كنوع من الإحتفال وسط التجمعات العائلية، وتتميز بفوائدها اللذيذة، حيث تعمل علي تعزيز صحة القلب ويحمل خصائص مضادة للالتهابات بسبب تركيز عال من الدهون الصحية فيه، كما أنه يعزز المخ، لأنه يحتوى على نسبة عالية من فيتامين (هـ) والمنجنيز، والنحاس، والفولات، حيث إن فيتامين (هـ) والماغنيسيوم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.





البندقية

طريقة تحضير البندقية

المقادير:

ربع كيلو من البندق المحمص ويتم تقشيره

نصف كوب من السكر الأبيض

عصير نصف ليمونة

ملعقتين كبيرتين من عسل الجلوكوز

حوالى ربع كوب من الماء

طريقة التحضير

في ناء على النار نقوم بوضع الماء ثم عصير الليمون والسكر وعسل الجلوكوز ونتركهم حتى يتكون لدينا كراميل لونه فاتحا قليلا

نرفعه من على النار ونضع فيه البندق ونقلبه سريعا

قومي باحضار صينية مسطحة أو قالب مستطيل وندهنه بالفرشاة برشة من الزيت.

نفرد الخليط جيدا حتى يتساوى ونتركه قليلا حتى يتماسك ونقطعه الى شرائح طولية مثل المحلات.