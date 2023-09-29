مصرع العشرات في هجوم انتحاري خلال الاحتفال بالمولد النبوي في باكستان (فيديو)

لقى 52 شخصاً مصرعهم على الأقل وأصيب أكثر من 50 في هجوم انتحاري استهدف تجمعاً دينياً بمناسبة ذكرى المولد النبوي في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي باكستان.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الجمعة، يرصد لقطات من مكان التجمع الديني في احتفالات المولد النبوي عقب تفجيره.

ويظهر الفيديو انتشار رجال الأمن الباكستاني في محيط التجمع وفرض كورديون أمني حوله.

وقال نائب المفتش العام للشرطة منير أحمد لرويترز إن "المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة"، مضيفا أضاف أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد حيث كان الناس يتجمعون في موكب للاحتفال بالمولد النبوي وهو يوم عطلة عامة.

ووصف وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوجتي الانفجار بأنه "عمل شائن جداً".

ويتلقى الضحايا العلاج في مستشفيات بلدة ماستونج القريبة.

إلى ذلك لم تتبن أي جماعة الانفجار، فيما نفت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.

ووقع الانفجار خلال صلاة الجمعة، فانهار سقف المسجد. فيما لفتت الهيئات الأمنية إلى أنه من المحتمل أن يكون تحت الأنقاض من 30 إلى 40 شخصاً.

يأتي ذلك وسط تصاعد الهجمات التي تتبناها جماعات مسلحة في غرب البلاد، ما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير المقبل.

https://www.youtube.com/shorts/kf_HCcS0M1Y?feature=share