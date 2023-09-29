أوقاف رأس سدر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد المجمع الاسلامي

شهد المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر إحتفال إدارة أوقاف رأس سدر الذي أقيم بمسجد المجمع الاسلامي في حضور الشيخ سليمان عامر مدير إدارة أوقاف رأس سدر و قيادات الأزهر الشريف و الأوقاف برأس سدر و عددا من أهالي المدينة.



و في كلمة ألقاها الشيخ محمود الصابر مفتش أوقاف رأس سدر مهنئاً الجميع بذكري انتصارات اكتوبر و أن الاحتفال بالمولد النبوي احتفال من نوع آخر مختلف، أنه احتفال بالنبوة والوحي الإلهي والكمال الإنساني في أرفع درجاته وفي أعلى منازله، احتفال بالخلود في أرقى مظاهره وتجلياته، احتفال بالتشبه بأخلاق الله تعالى قدر ما تطيقه الطبيعة البشرية.

وأشار إلى أن كل ذلك تمثل في طبائع الأنبياء والمرسلين الذين عصمهم الله من الذلل والانحراف وحرس سلوكهم من ضلالات النفس وغوايات الشياطين، وفطر ظاهرهم وباطنهم على الحق والخير والرحمة.

و أكد الشيخ عبد الله رمضان واعظ بالأزهر الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ في هذه المعارج المتعالية شأوا بعيدا، حتى أطلق عليه الإنسان الكامل من فرط ما استوعبه استعداده الشريف من سمو في الفضائل والخلق والأدب الرفيع.

لافتا إلى أن ما يؤكد ذلك ما ذخرت به مصنفات الشمائل المحمدية من أوصاف لا يمكن أن تجتمع لإنسان إلا إذا كان من هؤلاء الذين هيأهم الله لهذه الأوصاف وأعدهم للتحلي بحلاها.

و ألقي الشيخ علي غزالي مدير عام المنطقة التعليمية الأزهرية برأس سدر كلمه قال فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام- هو خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمةً للعالمين كي يُخرجهم من ظلام الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد، وقد اختار الله نبيّه سيدنا محمد من بين جميع البشر ليحمل أمانة تبليغ رسالة الإسلام الخالدة، وقد وصف الله نبيّه في القرآن الكريم بأحسن الأوصاف وأجلّها وأعظمها شأنًا، ووصفه بأنه صاحب خُلُقٍ عظيم، كما كان -عليه السلام- معروفًا في قومه بالصادق الأمين؛ لأنه كان أمينًا في تجارته ومعاملاته، وكان أهل قريش يُخبّئون عنده الأمانات، ولهذا فقد كان النبي محمد -عليه الصلاة والسلام- قدوةً حسنةً في كلّ شيء، ومنزهًا عن الوقوع في الذنوب مهما كانت صغيرة.



قدم الحفل الشيخ موسي محمد موسي إمام وخطيب المجمع الاسلامي برأس سدر.