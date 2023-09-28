قصر ثقافة أسيوط ينظم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

نظم قصر ثقافة أسيوط، برئاسة صفاء حمدان احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية من جامعة أسيوط وهاجر محروس مدير المكتبة المصرية العامة بأسيوط.

وشارك في الاحتفال سهير القلاوي، والصحفي عيد شفيع، وخالد خليل المدير المالي والإداري لقصر ثقافة أسيوط، والكاتبة سارة الليثي، والكاتبة وئام عصام، ونخبة من الأدباء والفنانين. ، ومبدعين أسيوط.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بقصر الثقافة بأسيوط

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فني لفرقة أسيوط الشعبية بقيادة المدرب محمود يحيى، حيث قدمت الفرقة العديد من اللوحات الراقصة منها رقصة التنورة والقصب، وذلك على ساحة القصر.

وتفقد ضياء مكاوي معرضاً بمنشأة مبيعات المطبوعات بالهيئة العامة لقصور الثقافة، يضم إلى جانب الكتب تشكيلة واسعة من الكتب والمجلات من كافة مجالات الأدب والفنون والفلسفة والترجمات وإبداعات أدباء من مصر. الناشرين الإقليميين. في الأدب الخيالي والمترجم، وقسم لكتب الأطفال والأسرة، وقسم للكتب التاريخية المقدمة للمواطنين والمحبين. القراءة للصغار والكبار بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع وفي محيط قصر الثقافة بأسيوط .