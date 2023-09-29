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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سميحة أيوب.. قصة تدريس مسيرتها الفنية في منهج الصف السادس الابتدائي

الفنانة سميحة أيوب
الفنانة سميحة أيوب

 أثار خبر تدريس مسيرة الفنانة سميحة أيوب ضمن الشخصيات المؤثرة في منهج الصف السادس الابتدائي ردود فعل متباينة، أشاد البعض بقرار وزارة التربية والتعليم، بينما انتقده البعض الآخر بسبب وجود خطأ في المعلومات المذكورة في المنهج.

 

القصة:

 بدأ الأمر عندما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحد المناهج الدراسية، يتحدث عن سميحة أيوب، وتضمن المنهج معلومات عن حياتها، بما في ذلك أنها تخرجت في المعهد العالي للسينما عام 1952.

 

 أشار الناقد الفني طارق الشناوي إلى أن هذه المعلومات غير صحيحة، حيث تخرجت سميحة أيوب في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953.

 

 ردت وزارة التربية والتعليم على هذه الانتقادات، مؤكدة أنها ستصحح الخطأ في المنهج.

 

 يُعد تدريس مسيرة سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي خطوة مهمة في تعريف الأجيال الجديدة بالفنانين المصريين المؤثرين، كما أنه يسهم في تعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب.

 

 تُعد سميحة أيوب واحدة من رائدات المسرح المصري، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال المميزة، تدريس مسيرتها في منهج الصف السادس الابتدائي هو خطوة إيجابية تسهم في الحفاظ على تراثها الفني.

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