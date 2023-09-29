صحة اسيوط تجري 89 عملية مجانية الجمعة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

استمراراً للجهود المبذولة في إجراء العمليات المجانية يوم الجمعة من كل أسبوع بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة أسيوط لخدمة المواطنين والمرضى وتوفير كافة الخدمات الطبية للمترددين علي المنشآت الصحية بالمحافظة وبناء علي تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ورعاية وإشراف الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء اسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والاذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة ...

اعلن الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط اليوم الجمعة إستمرار إجراء العمليات المجانية بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة .....

حيث اجرت مستشفيات الصحة بمحافظة اسيوط اليوم الجمعة عدد 89 عملية جراحية بالمجان للمرضي غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ... حيث اجرت مستشفى البداري المركزي بقيادة دكتور محمود عبد السلام مدير مستشفى البداري المركزي 10 عمليات جراحية بأقسام الجراحة والنساء والولادة والأنف والاذن والحنجرة والعظام ...

وفي مستشفي الرمد بأسيوط بقيادة دكتورة كريستين تادروس مدير مستشفى الرمد تم إجراء 13 عملية مياة بيضاء بالفاكو ....

كما اجرت مستشفى الايمان العام بقيادة دكتور محمد جمال احمد مدير مستشفى الايمان العام اليوم الجمعة 23 عملية جراحية مجانية باقسمها المختلفة تنوعت بين 19 حالة عظام و 2 قيصريه و 2 زايده ...

فيما أجرت مستشفي ديروط المركزي بقيادة دكتور رمضان احمد مدير مستشفي ديروط المركزي اليوم الجمعة عدد 8 عمليات جراحية مجانية متنوعة باقسام الجراحة والنساء والولادة والمسالك البولية ...

من جانبها اجرت مستشفي منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور ايهاب حكم مدير مستشفى الصحة الإنجابية 6 عمليات مجانية ولادة قيصرية .. ...

فيما أجرت مستشفى الغنايم المركزي بقيادة دكتور حسام خميس مدير مستشفى الغنايم المركزي عدد 2 عملية جراحية مجانية اليوم الجمعة ..

فيما أجرت مستشفى القوصيه المركزى بقيادة دكتور وليد احمد انور رياض اليوم الجمعه عدد 10 عمليات مجانية تنوعت بين 4 أنف وأذن و3 نساء وتوليد و 2 جراحة وواحدة عظام ..

وفي مستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور ايمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي تم اجراء عدد 11 عمليات مجانية في قسم الاصابات والطوارئ.. اصابات متعدد..

وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط بقيادة دكتورة وفاء زين العابدين مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال الإيمان القديمة تم إجراء 6 عمليات قيصرية ...



جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والاطقم الطبية للنهوض بصحة المجتمع الاسيوطي وتقديم كل الخدمات الممكنة لمساعدة المواطنين وخاصه ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي والغير القادرين علي تكاليف العلاج وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

وخلال تصريحاته أكد الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القطاع الصحي يولي اهتماماً كبيراً بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضي والمترددين علي المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط وخاصة غير القادرين على تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ومن هذا المنطلق تقوم العديد من مستشفيات اسيوط بإجراء العمليات المجانية لغير القادرين كل يوم جمعة... موجهاً الشكر والتقدير للأطقم الطبية والفنية وإدارة المستشفيات علي الجهود المبذولة في خدمة المرضي...

صحة اسيوط تجري 89 عملية مجانية الجمعة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 89 عملية مجانية الجمعة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 89 عملية مجانية الجمعة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 89 عملية مجانية الجمعة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 89 عملية مجانية الجمعة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 89 عملية مجانية الجمعة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 89 عملية مجانية الجمعة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 89 عملية مجانية الجمعة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 89 عملية مجانية الجمعة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

صحة اسيوط تجري 89 عملية مجانية الجمعة ضمن مبادرة 100 يوم صحة