بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والطائي يلا شوت al-tai vs al nassr في الدوري السعودي للمحترفين

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والطائي يلا شوت al-tai vs al nassr في الدوري السعودي للمحترفين، حسم البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، موقف الظهير الأيمن سلطان الغنام من التواجد في قائمة الفريق التي سيخوض بها مواجهة الطائي.

ويستعد فريق النصر الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره الطائي، اليوم الجمعة 29 سبتمبر، في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

نادي النصر سيكون ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الطائي، مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة الثامنة من عمر الدوري السعودي لنسخة موسم 2023-2024، وسيعود البرتغالي كريستيانو رونالدو لتشكيل فريقه بعد غيابه عن مباراة كأس خادم الحرمين أمام أحد، وكذلك مارسيلو بروزوفيتش، وسلطان الغنام بعد تعافيه من إصابته.

يتخلف "العالمي" عن صاحب الصدارة، الهلال، بفارق ثلاث نقاط فقط، وفي حالة أن فاز زملاء الدون مع تعادل أو هزيمة الاتحاد أمام الفيحاء، سيصلوا للمرة الأولى إلى المركز الأول قبل ديربي الرياض بين الزعيم والشباب الذي سيقام في وقت لاحق من مساء الجمعة.

تعيش كتيبة المدرب لويس كاسترو حالة أكثر من رائعة في الآونة الأخيرة تتجلى في سلسلة الانتصارات المتتالية سواءً في الدوري أو دوري أبطال آسيا وأخيرًا كأس الملك، كما سيعود كريستيانو رونالدو للمشاركة أمام الطائي بعد الغياب في مباراة الكأس للإصابة.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة النصر والطائي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وجذب الدوري السعودي الأنظار باستقدام العديد من النجوم العالمية والمحبوبة لدى عشاق الكرة المستديرة، حيث يتواجد كريستيانو رونالدو مع النصر، وبنزيما وكانتي مع اتحاد جدة، ونيمار مع الهلال السعودي، والعديد من الأسماء اللامعة والمحبوبة لدى الجمهور السعودي والعربي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024؟

تُذاع مباريات الدوري السعودي 2023 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة النصر والطائي SSC1 HD وSSC1 SD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة النصر والطائي في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات؟