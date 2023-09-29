الصحة العالمية تعلن توسيع استجابتها لمواجهة تفشى الكوليرا بالسودان

قالت الدكتورة نعمة عابد ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان أن المنظمة تقوم بتوسيع استجابتها هناك بعد اعلان السودان عن تفشي وباء الكوليرا فى ولاية القضارف حيث تم الابلاغ عن 264 حالة يشتبه في اصابتها بالمرض و4 حالات مؤكدة و16 حالة وفاة مرتبطة بها بحلول 25 سبتمبر 2023 ولفتت مسؤولة المنظمة الدولية الى ان التحقيقات لاتزال جارية لتحديد ما اذا كانت الكوليرا قد انتشرت أيضا الى الخرطوم وجنوب كردفان وهى الولايات التى تم الابلاغ فيها عن زيادة في حالات الاسهال المائي الحاد .



وحذرت عابد فى تقرير لها بجنيف اليوم من أن تفشى الكوليرا في السودان يمكن ان يكون له تأثير مدمر فى سياق النظام الصحي المنهك بالفعل بسبب الحرب ونقص الامدادات الطبية والعاملين الصحيين وسوء التغذية وتحديات الوصول .

وقالت انها كانت قد قدمت بالفعل امدادات الكوليرا بما في ذلك المضادات الحيوية ومحلول الاماهة الفموية والسوائل الوريدية الى 6 ولايات بما في ذلك القضارف والخرطوم وجنوب كردفان قبل اعلان التفشى ونوهت المنظمة الى أنها تقوم حاليا بنشر فرق الاستجابة السريعة فى المحليات المتضررة وتدعم بشكل فعال وزارة الصحة لنقل عينات من حالات الكوليرا المشتبه فيها الى مختبر الصحة العامة في بورتسودان مع استمرار المراقبة فى المناطق المتضررة والمعرضة للخطر الشديد لتحديد عوامل الخطر ومعالجتها .

وأضافت مسؤولة المنظمة أن السودان ونتيجة للحرب التى اندلعت فى أبريل تعانى من نزوح جماعى غير مسبوق وتفشى الأمراض وسوء التغذية والتي تفاقمت بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات .

وحذرت من ان النظام الصحي مثقل بالهجمات على المرافق الصحية وندرة الامدادات والمعدات الطبية والعاملين الصحيين والأموال التشغيلية فى وقت بلغ عدد المستشفيات التى لاتعمل فى الاقاليم المتضررة حوالى 70 % في حين أن المستشفيات والعيادات النشطة في الاقاليم غير المتضررة من الصراع مكتظة بتدفق النازحين داخليا .

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