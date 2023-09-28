السودان يُعلن مصرع 20 شخصًا في قصف للدعم السريع

لقي 20 شخصًا مصرعهم بقصف لميليشيا الدعم السريع على موقف للحافلات في "أم درمان" السودانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية ، مساء اليوم الخميس.

وفي سياق آخر، عقدت اللجنة الأمنية بولاية النيل الأبيض برئاسة عمر الخليفه عبدالله والي الولاية بقاعة أمانة الحكومة بربك اليوم اجتماعًا مشتركًا مع لجنة جرائم الحرب وانتهاكات ممارسات مليشيا الدعم السريع المتمردة الزائرة للولاية برئاسة مولانا جمعة الوكيل التي تم تكوينها مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وتناول الإجتماع الترتيبات الخاصة بعمل اللجنة بالولاية فيما يتعلق بإجراءات البلاغات وفتح تحقيقات للمواطنين الذين تعرضوا للإنتهاكات.

من جانبه، شدد الوالي خلال الإجتماع على أن الأجهزة العسكرية والأمنية والعدلية بالنيل الأبيض شرعت فعليًا في فتح عدد من البلاغات التي تقدم بها المتضررين من انتهاكات مليشيا الدعم السريع.

من جانبه، أوضح مولانا جمعة الوكيل رئيس وفد اللجنة أن الزيارة للنيل الأبيض تأتي استكمالاً لجولات اللجنة لعدد من ولايات البلاد بغرض رصد إنتهاكات وممارسات مليشيا الدعم السريع ضد المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

وناشد المواطنين بضرورة الشروع في تقديم البلاغات للجهات المختصة في الإنتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة الحرب.

أمريكا تكشف تفاصيل العقوبات الجديدة على السودان

أعلنت "وزارة الخزانة الأمريكية"، فرض عقوبات جديدة على السودان، مُشيرة إلى أن العقوبات الجديدة جاءت على فرد وكيانين أحدهما شركة "أفياتريد" الروسية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها استهدف اليوم كيانين وفردا لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان، مشيرا إلى أن جهات فاعلة مختلفة، بما في ذلك الشخص الذي تم تصنيفه اليوم، منذ الإطاحة بعمر البشير سلميا في أبريل 2019، اتخذت خطوات لتقويض جهود السودان لإقامة حكم مدني وديمقراطي.