السودان يُسجّل 5 آلاف مُصاب بحمى الضنك في ولاية البحر الأحمر

ذكرت "نقابة الأطباء السودانيين" أن عدد المُصابين بحمى الضنك بولاية البحر الأحمر بين 3 إلى 5 آلاف شخص، حسبما أفادت وسائل إعلام سودانية، مساء اليوم الخميس.

وقالت عضو نقابة الأطباء في السودان، سيرين عبدالمنعم، اليوم الخميس، إن هناك أعدادا كبيرة للغاية من الإصابة بحمى الضنك في مدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر وفي الولاية بصورة عامة، خاصة بين الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل.

وذكرت سيرين عبد المنعم أن عدد الإصابات في ولاية البحر الأحمر لا يقل عن ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف إصابة، أما في بورتسودان فهناك حوالي ألف إصابة، معظمهم من الأطفال.

وأشارت إلى أن هناك حوالي ألفي صغير السن مصابون بالحمى في مدينة بورتسودان، ثبت أن بينهم حوالي 600 على الأقل مصابون بحمى الضنك.

أمريكا تكشف تفاصيل العقوبات الجديدة على السودان

أعلنت "وزارة الخزانة الأمريكية"، فرض عقوبات جديدة على السودان، مُشيرة إلى أن العقوبات الجديدة جاءت على فرد وكيانين أحدهما شركة "أفياتريد" الروسية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها استهدف اليوم كيانين وفردا لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان، مشيرا إلى أن جهات فاعلة مختلفة، بما في ذلك الشخص الذي تم تصنيفه اليوم، منذ الإطاحة بعمر البشير سلميا في أبريل 2019، اتخذت خطوات لتقويض جهود السودان لإقامة حكم مدني وديمقراطي.

ولفت بيان الخزانة الأمريكية إلى أن تصرفات الشخص، أعاقت الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بغية إنهاء الصراع الحالي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وعارضت الجهود المدنية السودانية لاستئناف التحول الديمقراطي المتوقف في السودان.