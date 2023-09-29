غدا .. تخصيص الحصة الأولى لنصر أكتوبر وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي بأسيوط

يبدأ غدًا السبت أول أيام العام الدراسي الجديد 2023/2024 في مدارس محافظة أسيوط وفي العديد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة العربية واللغات، بالإضافة إلى المدارس التابعة للكنيسة المصرية.

أبرزت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، التزام كافة مدارس محافظة أسيوط بتخصيص الحصة الأولى وجزء من الطابور الصباحي لليوم الأول من العام الدراسي الجديد لانتصارات أكتوبر المجيدة وفضيلة الشهادة والنصر ودور القوات المسلحة وتضحياتها في سبيل الحفاظ على الوطن.

من جانبه، أمر عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، بانتظام طلاب الصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية في أول يوم دراسي، ومن ثم استكمال باقي الصفوف في اليوم التالي، وذلك حرصا على سلامة الطلاب. التأكد من سلامة الطلاب، والعمل على خلق بيئة آمنة.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط عن إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير العام الدراسي الجديد. كما كلف الإدارات التعليمية بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية والتواصل مع الغرفة الرئيسية بديوان عام وزارة التربية والتعليم على مدار اليوم لسرعة حل أي مشاكل قد تطرأ خلال اليوم الدراسي. كما شددت الوزارة على ضرورة تطبيق وتفعيل قواعد الانضباط المدرسي.