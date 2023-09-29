الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مدحت صالح يحيى حفل "الأساتذة 2" في الأوبرا.. الليلة

مدحت صالح
مدحت صالح

تقام الأمسية الثانية من حفل الأساتذة، فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمعة، على مسرح النافورة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واستمرارا لسلسلة حفلات المشروع الفنى الأساتذة الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 

وخلالها يتغنى النجم مدحت صالح، بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة، بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى مع الحفاظ على طابعها الفريد. 

 

جدير بالذكر ان مشروع الاساتذة، يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى واعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والاجيال الجديدة.

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