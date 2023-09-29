تعليمية أبوتشت يُعلن جاهزية المدارس لاستقبال التلاميذ والطلاب في العام الدراسي الجديد

اعلن الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، ان الإدارة التعليمية أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال التلاميذ والطلاب بمدارس تعليم ابوتشت في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

قال المدير العام تم تشكيل لجان من أقسام الإدارة المختلفة ممثله في قسم المتابعة وتقويم الأداء والصيانة والمباني والتخطيط ومديري مراحل التعليم وغيرها من الأقسام للتأكيد علي استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال التلاميذ والطلاب في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ من حيث صلاحية المباني والأثاث والموقف من استلام الكتب والنظافة العامة واعداد السجلات المدرسية وسجلات المعلمين وتجهيز حجرات الانشطة والملاعب والجداول المدرسية وقوائم الفصول وإزالة الاشغالات المحيطه بالمدارس.

والالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية بشأن استعداد المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد وتحديد المصروفات المدرسية وغيرهما من القرارات والتوجهيات الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بقنا.

كما اوضح مدير عام الإدارة آلية استقبال التلاميذ والطلاب في اول يوم دراسي من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمدارس تعليم ابوتشت ان استقبال التلاميذ والطلاب في أول يوم دراسي بالمدارس التي تعمل يوم السبت فإن استقبال التلاميذ والطلاب يقتصر علي تلاميذ وطلاب الصف الأول فقط وفي اليوم التالي يتم استقبال باقي الصفوف الدراسية بكل مرحلة تعليمية بينما المدارس التي تعمل بدءا من يوم الأحد تستقبل تلاميذ وطلاب الصف الأول فقط وتستقبل في اليوم التالي باقي الصفوف الدراسية بكل مرحلة تعليمية.

وقدم وزيري التهنئة الي التلاميذ والطلاب وأولياء أمورهم والي جموع المعلمين والعاملين بالحقل التعليمي بأبوتشت ببدء العام الدراسي الجديد وتمني لهم عاما دراسيا موفقا مليئا بالنجاح والتوفيق.