إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام.

وأضافت المصادر أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الفخذ والركبة، وتم نقلهما الى أحد المراكز الطبية في البلدة لتلقي العلاج، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.