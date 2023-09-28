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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لعشاق المأكولات البحرية| طريقة عمل طاجن جمبري بالجبنة والكريمة

طاجن جمبري بالكريمة
طاجن جمبري بالكريمة

طاجن الجمبري بالكريمة من الوصفات الشهية التي يحبها الجميع، حتى من لا يفضل الأسماك، كونه يتميز مذاقه المختلف ونكهة التوابل مع الجبنة التي تعطي لمسه لذيذة وشهيه.


 

طريقة عمل طاجن الجمبري بالجبنة والكريمة

المقادير:

كيلو جمبري منظف ومقشر

ملعقة كبيرة ثوم

بصلة مفرومة

فلفل مقطع

حبة طماطم مقطعة 

ملح وفلفل وبهارات وكزبرة جافة

كوب كريمة

جبن موزاريلا

زبدة وزيت

 

الطريقة:

يشوح البصل والثوم في الزيت والزبدة حتى يصبح البصل شفاف.

يضاف له الفلفل والطماطم والبهارات والملح والفلفل والكزبرة .

يترك لمدة 4 دقائق.

يضاف له الجمبري والكريمة ويقلب حتى تغلي الكريمة.

ينقل الخليط في بايركس مدهون زبدة أو طاجن فرن.

يوضع له الجبنة علي الوجه.

يترك بفرن مسخن مسبقاً حتي تذوب الجبنة.

يخرج ويقدم ساخنًا.

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