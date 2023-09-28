استغاثة بوزير الصناعة من مصلحة الكفاية الإنتاجية.. الطلاب في خطر

اتغاثت عدد من محطات التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بتقديم بلاغات رسمية ضد بعض المسؤولين في المصلحة، واتهموهم بالتعنت والتعسف.

وزعم احد البلاغات أن المصلحة امتنعت عن تحرير بروتوكولات التعاقد وخفضت عدد الطلاب إلى النصف قبل بدء العام الدراسي الجديد دون مبرر، مما يعرض مستقبل الطلاب للخطر ويمس بالأمن القومي المصري.

وأفاد البلاغ الذي يحمل رقم 8906 لعام 2024 قسم شرطة العجوزة أن المحطات التدريبية مرخصة منذ عقود وأنها تمتلك أعدادًا محددة للطلاب في كل تخصص، ومشيراً إلى تأخر إبرام بروتوكولات العام الجديد بشكل غير مبرر، مما أثر سلبًا على مصلحة والطلاب والمحطات التدريبية.

وتابع أيضًا: أن هناك بعض المسؤولين بالمصلحة يقومون بمحاربة القطاع الخاص والمحطات التدريبية ويصدرون قرارات غير مدروسة تخالف توجيهات القيادة السياسية، ولفت البلاغ إلي أن اتخاذ هذه القرارات في هذا التوقيت يمكن أن يؤدي إلى البلبلة وعدم الاستقرار ويضر بالمصلحة العامة.

وختم البلاغ بنداء لفخامة رئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة للتدخل السريع لوقف هذه القرارات التعسفية وللحفاظ على مصلحة الطلاب والمحطات التدريبية والعاملين بها قبل بدء العام الدراسي في الأول من أكتوبر القادم.