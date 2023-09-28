الدحيل يزيد جراح المرخية ويرتقي للمركز الثالث في الدوري القطري

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي الدحيل الانتصار على نظيره فريق المرخية بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الجنوب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات الدوري القطري لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الدحيل يفوز على المرخية ويرتقي للمركز الثالث

افتتح اللاعب مايكل أولونجا التهديف لنادي الدحيل في الدقيقة 16 عن طريق ضربة جزاء، وتمكن اللاعب ادريس فتوحي من تسجيل هدف التعادل لنادي المرخية أصحاب الأرض عند الدقيقة 24، قبل أن يتمكن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو من تسجيل هدف الانتصار عن طريق ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول الحاسم لنتيجة اللقاء.

شهدت المباراة ما يقارب الأ 30 محاولة للتسجيل من جانب الطرفين طوال مجريات اللقاء في لقاء لم يستمر كثيرًا في وسط الملعب، لكن الوقت الأطول كان في ملعب نادي المرخية حيث كان الاستحواذ يصب في مصلحة نادي الدحيل بـ 71% بجانب 28 محاولة للتسجيل.

بتلك النتيجة ارتقى نادي الدحيل للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، محققًا الانتصار الثالث بعد تعادل وهزيمة.

على الجانب الاخر نادي المرخية الذي استمر في المركز الاخير بجدول ترتيب دوري نجوم قطر بدون رصيد من النقاط متلقيًا الهزيمة الخامسة على التوالي، ويمتلك الفريق أضعف خط هجوم والأضعف دفاعيًا أيضًا في المسابقة.