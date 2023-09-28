الخميس 28/سبتمبر/2023 - 08:30 م 9/28/2023 8:30:19 PM

الاحتفال بمولد نبينا الصادق الأمين يمثل قيمة إنسانية عظيمة لكل المسلمين فى العالم. وذكرى مولده ووفاته تعتبر مناسبة لذكر سيدنا الرسول وقيم رسالته الجليلة.

وفى كل ذكرى يخرج علينا من يرفض الاحتفال وتناول الحلوى التى يرتبط اسمها بمولد النبى العدنان، وتثار جدليات لا معنى لها وأن تناول الحلوى مجرد بدعة وكل بدعة ضلالة.. الخ.

والحقيقة أن هذا الجدال السفسطائى لا منطق له ولا جدوى منه لأنه يعبر عن تشدد وتعصب غير مبرر، فالاحتفال بذكرى مولد النبى بتناول حلوى المولد تعبير عن الفرحة التى تدخل البيوت ويتردد فى هذه الأثناء ذكر الرسول ورسالته ودعوته السمحة.

ثم يقول لك إن العلماء قالوا إنها بدعة ورغم أن العلماء أنفسهم اختلفوا فى ذلك إلا أن التشدد دائما ما يكون سحابة تخنق أجواء الاحتفال وتشعر المسلم الحريص على حسن إسلامه بالغصة.

وأنا أرى أن البدعة التى لا تجلب ضررا ولا تثير مشكلة إنما هى بدعة حسنة ويجب التمسك بها، ولمن يحرص عليها ثواب كبير.

ناهيك عن أن حياتنا المعاصرة كلها بدع بداية من البنطلون والسيارة والطائرة والهاتف والعلاج فى مستشفيات الفرنجة، الخ.

أذكر أن - حنفية - المساجد كانت محرمة أول ما تم توصيل المياه للمساجد وكانت تعتبر من المحرمات حتى أفتى المذهب الحنفى بها، وكل متع الحياة كانت محرمة فى بداية ظهورها ومنها التلفاز والهاتف الخ.

لا ترفضوا الاحتفال بمولد الرسول ولا تثيروا أغلاطا تعلم الشباب الجدال فيما لا طائل منه، واسألوا عن فلسفة الاحتفال فهى خير وبركة وفرحة ورزق.

الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف احتفلوا بالذكرى العطرة وحضر الاحتفال السيد الرئيس والجميع تحدث عن الذكرى الخالدة وسط أجواء الحلاوة والروحانيات.

جدال كل عام لا طائل منه وحتى لو بدعة فهى مقبولة وحسنة لأنها لا تجلب ضررا ولا تثير خلافا.

فيا أيها المسلم الحريص على دينكاإستفت قلبك ولو أفتوك وما عليك إلا ذكر الرسول بما يناسب مقام النبوة، ولا تجادل فى أمر لا جدوى منه وقطعة الحلوى فى فم طفل بلسان يردد ذكر الله ورسوله بالحسن والجمال وسمو الرسالة بالدنيا وما فيها.

كل حلوى المولد النبوى الشريف وافرح ولا تلق بالا لكلام شيخ متشدد وعالم متعصب، وخذ الرأى الذى يريح قلبك وقبل ذلك لا تبحث عن أسباب تجعلك لا تفرح بدينك ورسوله وشفيعنا يوم العرض.

ويا مسهل