وكيل صحة أسيوط يشيد بدور الأطباء والتمريض فى مقاومة انتشار الأمراض

قدم الدكتور محمد زين وكيل وزراة الصحة بمحافظة اسيوط التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف عبّر فيها عن أصدق التهاني وأطيب الأماني لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، ومحافظ اسيوط اللواء عصام سعد، وجميع الأطباء وطاقم التمريض والعاملين والإداريين في مديرية الصحة والمستشفيات العامة والمركزية والوحدات القروية.

أعرب الدكتور محمد زين عن فخره واعتزازه بالعاملين في قطاع الصحة في محافظة اسيوط، وتقديره العالي للجهود الكبيرة التي يبذلونها يومًا بعد يوم للحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة التحديات الصحية التي تواجهها المحافظة.

كما أشاد وكيل وزارة الصحة بالدور الذي يقوم به الأطباء والتمريض والعاملين الصحيين في توفير الرعاية الصحية للمرضى والعمل على الحد من انتشار الأمراض وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية على مستوى المحافظة. وأكد أن الجهود المبذولة لا تقدر بثمن وتستحق كل الثناء والتقدير.

وشدد الدكتور محمد زين على أهمية أخذ العبر والدروس من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتطبيق قيم العدل والرحمة والتسامح في حياتنا اليومية. وأكد أن قيم محمد الخلقية والأخلاقية لا تزال تشكل قدوة حسنة لنا جميعًا، وأن من واجبنا أن نحاول قدر المستطاع الاقتداء بها في تعاملنا مع الآخرين وفي بناء مجتمعنا.

وقدم الدكتور محمد زين التهاني للشعب المصري عامة ولأهالي محافظة اسيوط خاصة، متمنيا لهم موفور الصحة والسعادة في هذه المناسبة العزيزة. ودعا الله أن يعم السلام والاستقرار في بلادنا وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.