انخفاض جماعي لأسهم الخليج في ختام تعاملات اليوم الخميس

تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، في ختام تعاملات اليوم الخميس 28 سبتمبر، مع استمرار ضعف ثقة المستثمرين بعد أن أثارت اللهجة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي التوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وخالفت بورصة دبي الركب، واختتمت التعاملات على ارتفاع.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر السعودي بنسبة 0.2 بالمئة متأثرا تراجع بأسهم الشركات المالية والمواد الخام بعدما حقق أمس الأربعاء أكبر مكاسب له في نحو أربعة أشهر.

وهبط سهم مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول، 1.2 بالمئة، وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.2 بالمئة.

وارتفع سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 0.4 بالمئة.

وقالت أرامكو، الخميس، إنها وافقت على الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة ميد أوشن إنرجي للغاز الطبيعي المسال مقابل 500 مليون دولار، مع خيار زيادة نسبة الحصة.

وواصل المؤشر القطري خسائره منذ الجلسة السابقة ليغلق على انخفاض 0.1 بالمئة مع تسجيل أسهم الشركات المالية والصناعية أكبر خسائر.

وانخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.5 %، وهبط سهم شركة ملاحة القطرية بأكثر من 1.8 %.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.3 % لليوم الرابع بسبب هبوط سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة اثنين بالمئة، وانخفاض سهم ألفا ظبي القابضة 1.6 %.

وغردت بورصة دبي خارج سرب الخاسرين، فصعد مؤشرها 0.5 % بدعم من مكاسب قوية حققتها أسهم الشركات العقارية والصناعية.

وقفز سهم إعمار العقارية 4.4 %، وارتفع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 3.8 %.

وأسواق الأسهم في عمان والكويت ومصر مغلقة بسبب عطلة رسمية.

مؤشرات بورصة قطر

سجلت مؤشرات بورصة قطر، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 28 سبتمبر2023، ليغق المؤشر العام على تراجع بنسبة 0.12 %، وبواقع 12.80 نقطة، ليصل إلى مستوى 10251.95 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 183 مليونًا و299 ألفًا و323 سهمًا، بقيمة 564 مليونًا و149 ألفًا و709.192 ريالًا، نتيجة تنفيذ 17548 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و952 مليونًا و503 آلاف و673.950 ريالًا، مقارنة بـ 604 مليارات و239 مليونًا و618 ألفًا و25.860 ريالًا، في الجلسة السابقة.