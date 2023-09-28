مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 28 سبتمبر2023، ليغق مؤشر السوق العام منخفضاً بنحو 20.98 نقطة ليقفل عند مستوى 11055.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 181 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والتعاونية، والدوائية، ولومي، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سناد القابضة، والمنجم، ونادك، ونقي، وسابك للمغذيات الزراعية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.61% .

فيما أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وشمس، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعلم، ولومي، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 58.05 نقطة ليقفل عند مستوى 22690.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

بورصة قطر

سجلت مؤشرات بورصة قطر، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 28 سبتمبر2023، ليغق المؤشر العام على تراجع بنسبة 0.12 %، وبواقع 12.80 نقطة، ليصل إلى مستوى 10251.95 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 183 مليونًا و299 ألفًا و323 سهمًا، بقيمة 564 مليونًا و149 ألفًا و709.192 ريالًا، نتيجة تنفيذ 17548 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و952 مليونًا و503 آلاف و673.950 ريالًا، مقارنة بـ 604 مليارات و239 مليونًا و618 ألفًا و25.860 ريالًا، في الجلسة السابقة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع