حبس المتهم بإزهاق روح طليقته بالعمرانية

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل، وذلك بعدما أزهق روح طليقته أمام مصنع عملها بدائرة قسم شرطة العمرانية وأعترف بعدما سلم نفسه لرجال الشرطة.

وقد انتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وأمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كما أمرت نيابة الجيزة بعرض الجثة على الطب الشرعي، وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية لمعرفة أسبابها.



إزهاق روح سيدة على يد طليقها بالعمرانية

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة أمام مصنع ملابس بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة عمرها 32 سنة، مصابة بجرح ذبحى بالرقبة وطعنتين بالبطن والصدر وقام المتهم بتسليم نفسه للشرطة.

ودلت التحريات على أن المتهم طلق المجنى عليها منذ عام ولديه منها طفل وطفلة، وعلم مؤخرا بخطبتها فترصد لها بالشارع وذبحها، ورصد مقطع فيديو المتهم وهو يرتكب الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

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